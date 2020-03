Neu-Dehli (dpa-AFX) - Die indische Zentralbank hat im Kampf gegen die Folgen der Corona-Krise ihre Zinsen gesenkt. Der Leitzins werde um 0,75 Prozentpunkte auf 4,40 Prozent reduziert, teilte Notenbankchef Shaktikanta Das am Freitagmorgen nach einer außerplanmäßigen Sitzung des zuständigen Gremiums in Neu-Dehli mit. Dies war die erste Zinssenkung seit Oktober 2019. In Indien gilt seit Dienstag eine 21-tägige Ausgangssperre. Dies dürfte die Wirtschaft deutlich belasten./ssc/jsl/stk