Weiter fortgesetzt werden konnte gestern die Erholung an den europäischen Börsen, die damit schon den dritten Tag andauerte. Stützend wirkte einmal mehr die fortgesetzte Kursrally an der Wall Street, nachdem die Corona-Krise zuvor die Börsen weltweit auf rasante Talfahrt geschickt hatte. Nun sorgten die Verabschiedung eines massiven staatlichen Hilfspakets in den USA sowie beruhigende Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell für weiteren Optimismus. Positiv für die Anleger konnte zusätzlich gewertet werden, dass die Europäische Zentralbank bei ihrem neuen Rettungsprogramm zur Bekämpfung der Folgen der Coronavirus-Krise die selbst gesteckten Kaufobergrenzen bei Staatsanleihen fallen gelassen hat, bisher untersagte es das Limit der ...

