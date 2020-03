... in den vergangenen 4 Tagen alle Calls in den DAX-Titeln. Zwischen 20 und 68 % in der Spanne. Wie man so etwas macht und worin kein Geheimnis steckt, lesen Sie täglich in der TB-Daily. 3,95 € kostet der Einzelkauf auf www.boersenkiosk.de oder als Abo unter www.bernecker.info. Einfacher geht es nicht. Die TB-Daily setzt diese Strategie weiter konsequent um.



Ihre Bernecker-Redaktion