HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Lufthansa von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 18 auf 12 Euro gesenkt. Fluggesellschaften seien derzeit angesichts der Corona-Krise einem beispiellosen Stress ausgesetzt, schrieb Analyst Adrian Yanoshik in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Er geht davon aus, dass die Umsätze im Sektor bis ins dritte Quartal hineingehend um 90 Prozent einbrechen. Der Nachfrageeinbruch sei doppelt so stark wie nach den Terroranschlägen in New York und auch doppelt so schnell gekommen. Eine Erholung sei unsicher. Bei der Lufthansa seien die Liquiditätsrisiken größer als bei den Wettbewerbern./tih/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2020 / 15:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008232125

