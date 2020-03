HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Fraport von "Sell" auf "Hold" hochgestuft, das Kursziel aber von 58 auf 47 Euro gesenkt. Nachdem die Aktie des Flughafenbetreibers zuletzt deutlich gefallen sei, berge sie nur noch geringes Abwärtsrisiko, begründete Analyst William Fitzalan Howard sein neues Anlagevotum in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Wegen der massiven Einbußen durch die Corona-Krise reduzierte er aber seine Ergebnisprognose (Ebitda) deutlich./edh/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2020 / 10:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005773303

