Die Tele Columbus AG (ISIN: DE000TCAG172), einer der führenden deutschen Glasfasernetzbetreiber, hat heute seine vorläufigen Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2019 veröffentlicht. Tele Columbus beendete das Jahr 2019 erfolgreich und erreichte alle gesetzten Ziele. Wie in 2018 ausgeführt, hat die gestiegene Kundenzufriedenheit sich in einer höheren Vertragsabschlussrate niedergeschlagen und so zu einem stabilen Finanzergebnis geführt. Im Verlauf von 2019 war erkennbar, dass der Turnaround stattfindet und erste Früchte trägt. Im Endkundengeschäft führten die Maßnahmen zur Verbesserung ...

