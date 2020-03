In den vergangenen Wochen sind die Börsen weltweit stark gefallen. Nur wenige Aktien konnten sich diesem Trend entgegenstellen. Eine von ihnen ist die Aktie des Schweizer Nahrungsmittelherstellers Nestlé (WKN: A0Q4DC). Während beispielsweise der DAX in diesem Jahr rund 25 % verloren hat, beläuft sich das Minus der Nestlé-Aktie in diesem Kalenderjahr auf lediglich 9 % (Stand: 26.03.2020). Nestlé als Fels in der Brandung Entscheidend für diese relative Stärke in Krisenzeiten ist das Geschäftsmodell ...

