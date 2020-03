Ein Blick auf den aktuellen Börsenhandel von Marcel Ludwig, Walter Ludwig GmbH Wertpapierhandelsbank:

Zwar ist nun in der Nachbetrachtung bekannt, dass das Corona-Virus (COVID-19) schon seit längerer Zeit die Gesundheit der Menschheit bedroht, doch in unserer Tätigkeit als Börsenspezialist haben wir es faktisch erst in der letzten Februar-Woche 2020 wahrgenommen. Wie eine Lawine wurden die internationalen Finanzmärkte von dieser Krise überrollt. Eine Katastrophennachricht jagte die nächste und so überschlugen sich die Ereignisse. Politische Entscheidungsträger trafen daraufhin viele tiefgreifende Entscheidungen und so befinden wir uns nun in einer Phase, in der unser Land nahezu zum Erliegen kommt.

DAX-Werte wie Zockerpapiere

Ob die Maßnahmen angesichts dieser Virusbedrohung gerechtfertigt sind oder nicht, vermögen wir nicht zu sagen. Fakt ist aber, dass wir uns aktuell nicht nur in einer drohenden medizinischen Notlage befinden, sondern inzwischen auch in einer massiven Wirtschafts- und Finanzkrise. Selbst die wirklich hervorragende Krisenkommunikation unserer doch so oft gerüffelten Politiker und die Zusagen von bisher nie dagewesenen Finanzspritzen ...

