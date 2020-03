Zürich (awp) - Am Ende einer erneut volatilen Woche halten sich die Anleger am Schweizer Aktienmarkt zurück. Der Leitindex SMI startet nach einem Spurt über mehr als 12 Prozent innerhalb von drei Tagen denn auch in der Verlustzone am Freitag. Wie aber bereits der Kursverlauf am Donnerstag gezeigt hat, könnte sich diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...