Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Heute erscheint die neue Ausgabe des Anlegermagazins DER AKTIONÄR am Kiosk. Als ePaper ist sie bereits erhältlich. Marco Uome stellt zusammen mit Martin Weiß die wichtigsten Themen daraus vor. Die Titelstory lautet: "NEUSTART - So handeln Sie in der Krise". Zudem steht das neue 100.000 ?-AKTIONÄR-Depot im Fokus. Die beiden Herren nehmen die neue Ausgabe erneut zum Anlass um allgemein über die Corona-Krise und deren Folgen zu sprechen.