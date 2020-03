HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Hennes & Mauritz nach dem Corona-Crash von "Sell" auf "Hold" hochgestuft, das Kursziel aber von 135 auf 120 schwedische Kronen gesenkt. Mit der Dividendenkürzung und einem Rücksetzer bei den Margen seien die negativen Impulse für die Aktien der Textilkette nun passe, schrieb Analystin Michelle Wilson in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie./bek/mis



ISIN: SE0000106270

