Hannover (www.anleihencheck.de) - Die deutschen Staatsanleihen waren am Donnerstag als sicherer Hafen gesucht, so die Analysten der Nord LB.Noch stärkere Kursaufschläge habe es bei südeuropäischen Anleihen gegeben, die vom Start des neuen EZB-Kaufprogramms profitiert hätten.Verbraucherstimmung in Deutschland auf niedrigstem Niveau seit der Weltfinanzkrise: Die GfK prognostiziere bei ihrem Konsumklima-Barometer für April einen Rückgang um 5,6 auf 2,7 Punkte. Ökonomen seien von einem deutlich moderateren Rückgang ausgegangen. Wie die GfK mitgeteilt habe, hätten vor allem die zuletzt verschärften Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus zu dem plötzlichen Einbruch geführt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...