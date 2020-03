Wien (www.anleihencheck.de) - Der historisch einzigartige Stillstand weiter Teile der Wirtschaft führt - wie allgemein befürchtet - zu noch nie gesehenen Ausschlägen bei Wirtschaftsdaten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In den vergangenen Tagen hätten viele Stimmungsindikatoren ihren stärksten Rückfall seit Datenerfassung verbucht. Gestern habe sich eine weitere regionale US-Konjunkturumfrage (Kansans City Fed Index) in diese Reihe eingereiht, heute dürften das US-Konsumentenvertrauen (Endergebnis deutlich unter dem vorläufigen Wert) und diverse Sentiment-Indikatoren aus einigen Euro-Ländern (Frankreich, Italien, etc.) in die gleiche Kerbe schlagen. ...

