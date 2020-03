Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Europäische Stimmungsindikatoren haben gestern erneut gezeigt, wie drastisch sich das Coronavirus auf die Wirtschaft auswirkt, so die Analysten der Helaba.Noch scheine das Schlimmste nicht überstanden zu sein, denn die Zahl der infizierten Personen steige weiter stark an. In den USA wirke sich die Coronakrise massiv auf den Arbeitsmarkt aus. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe seien auf 3,28 Mio. nach 0,28 Mio. in der Vorwoche gestiegen. Dementsprechend seien Bonds aus den Kernländern gestern unterstützt gewesen und der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe Gewinne verzeichnet. Die nächste Hürde würden die Analysten bei 171,54 lokalisieren. Darüber würden die 55-Tagelinie bei 171,96 und das 38,2%-Retracement des jüngsten Abwärtsimpulses bei 171,92 weitere Widerstände darstellen. Erste Unterstützungen lägen bei 169,34, 168,24/52 und am Kontrakttief bei 167,52. Die Trading-Range liege zwischen 169,50 und 172,50. (27.03.2020/alc/a/a) ...

