Hamburg (www.anleihencheck.de) - Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank, stellt sich die Frage, ob die Märkte wieder Mut fassen.Die Rentenmärkte seien für die Beantwortung dieser Frage angesichts der massiven Interventionen der Notenbanken, insbesondere der FED, kein guter Gradmesser mehr. Die FED habe nämlich in den vergangenen Tagen täglich (!) 75 Mrd. US-Dollar an Treasuries angekauft. Die Tatsache, dass sich bei diesem Volumen, das die FED während der QE-Programme in etwa monatlich angekauft habe, die Renditen nicht stark bewegt hätten, unterstreiche den massiven Liquiditätsbedarf, mit dem vor allem der reale Sektor konfrontiert sei. Bei den Aktienmärkten falle die Antwort etwas eindeutiger aus. Hier seien die Kurse mehrere Tage hintereinander gestiegen, basierend auf der Hoffnung, dass das nahezu unterschriftsreife Zwei-Billionen-Fiskalpaket der USA zusammen mit weiteren stützenden Maßnahmen der FED einen Boden unter den Konjunktureinbruch einziehen könne. ...

