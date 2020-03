Die Zoom-Aktie ist in den letzten Tagen in die Höhe geschossen. Dabei handelt es sich allerdings nicht um das aktuell beliebte Videokonferenztool. Der Videokonferenz-Dienst Zoom zählt zu den Gewinnern der Coronakrise, wurde an der Börse bislang jedoch häufig mit einer ganz anderen Firma verwechselt. Um weitere Irritationen zu verhindern, hat die US-Börsenaufsicht den Handel des Namensvetters Zoom Technologies am Donnerstag vorübergehend gestoppt. Wer als Anleger nicht genau hinsah, konnte sich bei den Aktien leicht vergreifen. Denn das ...

