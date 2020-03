Die Wiener Börse hat am Freitag im Frühhandel klare Kursabschläge hinnehmen müssen. Gegen 9.45 Uhr verlor der österreichische Leitindex ATX 2,15 Prozent auf 2.012,76 Punkte. Die europäischen Leitbörsen tendierten ebenfalls im Minus. Damit konnten die Aktienmärkte in Europa den Schwung von der Wall Street nicht mitnehmen. Am Vorabend hatte der Dow Jones um über sechs Prozent zugelegt und sich damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...