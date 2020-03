DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: Moritz Schwenkow wird Vorstandsmitglied und Chief Ticketing Officer der DEAGDGAP-News: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: Moritz Schwenkow wird Vorstandsmitglied und Chief Ticketing Officer der DEAG27.03.2020 / 10:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Corporate NewsMoritz Schwenkow wird Vorstandsmitglied und Chief Ticketing Officer der DEAGBerlin, 27. März 2020 - Der Aufsichtsrat der DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (Prime Standard, ISIN: DE000A0Z23G6, Börsenkürzel: LOUD, "DEAG") hat Moritz Schwenkow, 38, zum 1. April 2020 in den Vorstand berufen. Als Chief Ticketing Officer (CTO) wird er künftig das gesamte Ticketing-Geschäft der DEAG verantworten und u.a. Synergien zwischen den Ticketing-Plattformen myticket.de, myticket.at, myticket.co.uk sowie der im Dezember 2019 übernommenen UK-Ticketing-Plattform Gigantic.com entwickeln. Der CTO verantwortet ebenfalls die Expansion in weitere europäische Länder und langfristig auch die Zusammenführung aller Ticketing-Aktivitäten.Moritz Schwenkow verfügt über 15 Jahre Erfahrung in der Live-Entertainment-Branche und hatte bei der DEAG und bei Konzerngesellschaften in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche Führungspositionen inne. Seit 2015 ist er unter anderem Vorstand (CEO) der mytic myticket AG.Mit der Berufung Moritz Schwenkows zum Chief Ticketing Officer (CTO) unterstreicht die DEAG die große und stetig wachsende Bedeutung des Ticketings für ihr integriertes Geschäftsmodell. Aktuell setzt die DEAG jährlich international mehr als 5 Mio. Tickets um. Ein signifikanter Anteil der Verkäufe wird über die eigenen Ticketing-Plattformen der DEAG abgewickelt. Mit der Übernahme der UK-Ticketing-Plattform Gigantic.com im Dezember 2019 hat die DEAG ihren Ticketing-Bereich weiter deutlich verstärkt und den Anteil von Third-Party-Content für nicht konzerneigene Events ausgebaut. Die Gesellschaft strebt in den kommenden Jahren die weitere Expansion ins europäische Ausland an und plant mittelfristig mindestens eine Verdoppelung der über die eigenen Plattformen verkauften Tickets. Damit wird das Ticketing der am stärksten wachsende Geschäftsbereich der DEAG in den kommenden Jahren und ein wichtiger Ergebnistreiber.Moritz Schwenkow, CTO der DEAG: "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den Vorstandskollegen. Im Ticketing ist der DEAG-Konzern durch MyTicket und Gigantic heute schon international hervorragend aufgestellt. Auf dieser starken Basis und durch die zunehmende Digitalisierung wollen wir weiter wachsen, Impulse auch für andere Geschäftsbereiche geben und unsere Ertragsstärke in den kommenden Jahren weiter ausbauen."Wolf-Dieter Gramatke, Vorsitzender des Aufsichtsrats der DEAG: "Moritz Schwenkow verfügt über umfangreiches Know-how in der Live-Entertainment-Branche. Mit seiner Expertise und Marktkenntnis wird er unseren erfolgreichen Ausbau des Ticketing-Geschäfts weiter vorantreiben und unsere Stellung im Markt weiter stärken."Moritz Schwenkow ergänzt den Vorstand der DEAG, der bislang aus Prof. Peter Schwenkow (CEO), Christian Diekmann (COO & CDO), Detlef Kornett (CMO & International Business Affairs) und Roman Velke (CFO) besteht.Über DEAGDie DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG) ist ein führender Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live-Entertainment in Europa und mit Konzerngesellschaften in ihren Kernmärkten präsent. DEAG produziert und veranstaltet profitabel ein breites Spektrum an Events und Konzerten. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell verfügt DEAG über umfassende Expertise in der Organisation, Vermarktung und Durchführung von Events sowie im Ticketvertrieb über die eigene Ticketing-Plattform "MyTicket" für eigenen und Dritt-Content. Das hoch skalierbare Geschäftsmodell von MyTicket stärkt die DEAG auf ihrem Weg zu steigender Profitabilität. Über 4.000 Konzerte und Events führt DEAG pro Jahr durch und setzt dabei aktuell mehr als 5 Mio. Tickets um - davon ein stetig wachsender Anteil über die umsatzstarken Ticketing-Plattformen von MyTicket.Gegründet 1978 in Berlin und börsennotiert seit 1998, umfassen die Kern-Geschäftsfelder der DEAG die Bereiche Rock/Pop, Classics & Jazz, Family-Entertainment sowie Arts+Exhibitions. Insbesondere Family-Entertainment und Arts+Exhibitions sind elementare Bausteine für die Weiterentwicklung des eigenen Contents. Mit ihrem starken Partnernetzwerk ist DEAG hervorragend im Markt als international tätiger Live-Entertainment-Dienstleister positioniert.Die Aktien der DEAG (ISIN: DE000A0Z23G6 | WKN: A0Z23G | Ticker-Symbol: LOUD) notieren im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, dem Qualitätssegment der Deutschen Börse.Über MyTicketDie mytic myticket AG ist eine hundertprozentige Tochter der DEAG Deutsche Entertainment AG und bietet seit 2014 erfolgreich Konzert- und Event-Tickets online über die Ticketportale myticket.de, myticket.at sowie myticket.co.uk an. Als offizieller Anbieter mit Zusatzprodukten rund um den Ticketkauf und einem Schwerpunkt auf Service und Serviceleistungen wie beispielsweise einer integrierten Wiederverkaufsplattform positioniert sich MyTicket nah am Kunden. Das Angebotsrepertoire umfasst sowohl Tickets für Großevents als auch für Clubkonzerte, Sport- und Special-Interest-Shows. Geführt wird die mytic myticket AG von Moritz Schwenkow (Vorstand/CEO) und Lukas Goy (COO).Investor & Public Relations edicto GmbH Axel Mühlhaus Tel: 0049 69 905505-52 E-Mail: deag@edicto.de27.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 