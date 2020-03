ProSiebenSat.1: Vorstandschef muss gehen - Kommt jetzt der Aktien-Turnaround?

Die Aktie von ProSiebenSat.1 Media (WKN: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770) ist am Freitagvormittag mit einem kräftigen Kursplus von zeitweise über 8 Prozent in den Handel gestartet und führt damit die Gewinnerliste im MDAX an. Anleger reagieren damit positiv auf den verkündeten Chefwechsel.

Reibereien

Nach nur knapp 2 Jahren an der Spitze ist die Ära von Max Conze beendet. Der Vorstandsvorsitzende verlässt das Unternehmen mit sofortiger Wirkung. Der gebürtige Bielefelder kam Anfang Juni 2018 vom Tech-Konzern Dyson zu der Mediengruppe mit Sitz in Unterföhring und sorgte schnell für Wirbel. Viele Manager verließen infolge der Reibereien mit Conze das Unternehmen - zuletzt der stellvertretende Vorstandschef Conrad Albert.

