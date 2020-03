Der oberösterreichische Autozulieferer Polytec (ISIN: AT0000A00XX9) will eine Dividende von 0,25 Euro ausschütten. Somit wird die Dividende um knapp 38 Prozent gesenkt (Vorjahr: 0,40 Euro). In Abhängigkeit von den Auswirkungen der Covid-19-Entwicklung kann der Dividendenvorschlag gegebenenfalls nochmals neu evaluiert werden, wie am Freitag berichtet wurde. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 4,70 Euro und der aktuell geplanten Dividende liegt die ...

