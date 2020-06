Der Autozulieferer Continental will die Dividende für das abgelaufene Jahr wegen der Corona-Krise senken. Statt der ursprünglich für 2019 in Aussicht gestellten vier Euro sollen die Aktionäre drei Euro je Anteilsschein erhalten, teilte der Dax-Konzern aus Hannover am Mittwoch im Anschluss an eine Aufsichtsratssitzung mit.

