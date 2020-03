Linz (www.anleihencheck.de) - Die Tschechische Nationalbank (CNB) senkte gestern den 2-Wochen Reposatz gleich um 75 Basispunkte auf 1,00% (erwartet worden war eine Senkung um 50 BP), so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Dabei sei sie bereit, die Zinsen bei Bedarf weiter zu senken. Sie erwarte für die tschechische Wirtschaft eine tiefe Rezession, die mindestens bis Jahresende andauern werde. Die massive Abwertung der Tschechischen Krone (CZK) in der letzten Wochen gleiche einer geldpolitischen Lockerung, die aber erst nach der Beruhigung der Situation wirken werde. Die CNB sei bereit auf übermäßige Wechselkursbewegungen zu reagieren. Sie bekenne sich zum System des "Managed Floating". Wir erinnern uns an die Jahre 2013 - 2017, wo sie durch Interventionen EUR/CZK über 27,00 hielt, so die Oberbank. Diesmal habe sie (noch) keine Kursgrenzen genannt. Die Krone habe im Zuge der gestrigen Pressekonferenz um ca. 1% aufgewertet. (27.03.2020/alc/a/a) ...

