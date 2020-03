Bonn (www.anleihencheck.de) - Die gestrige Sitzung des geldpolitischen Komitees (MPC) der Bank of England (BoE) war ein "Non-Event", so die Analysten von Postbank Research.Dies sei nicht überraschend gekommen, hätten die Währungshüter doch bereits im Rahmen mehrerer Notfallsitzungen in den vergangenen Wochen den Leitzins auf ein Allzeittief von 0,10 Prozent gesenkt und darüber hinaus weitere Maßnahmen wie eine Aufstockung ihres Anleiheankaufprogramms oder neue Kreditfazilitäten für Geschäftsbanken beschlossen. Der neue Gouverneur der BoE, Andrew Bailey, habe gestern noch einmal die Bereitschaft der Notenbank versichert, in der Corona-Krise zu allen erforderlichen Mitteln zu greifen. Derweil ebbe die Kritik an der britischen Regierung für ihren Umgang mit der Krise - insbesondere mit Blick auf das Testen von potenziell Infizierten sowie auf die nur langsam angelaufenen Shutdown-Maßnahmen - nicht ab. ...

