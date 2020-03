Nach der dramatischen Talfahrt in den ersten beiden Märzwochen konnte sich der deutsche Leitindex im Bereich um 8500 stabilisieren. Die anschließende Gegenbewegung brachte rasch einen Rücklauf bis an die runde 10000 Punkte Marke. Diese konnte am vergangenen Mittwoch nicht überwunden werden und auch am gestrigen Handelstag war für den DAX bei exakt 10000,96 Schluß. Wir interpretieren dies jedoch noch nicht als Rückeroberung der vielbeobachteten Schwelle. Hierzu sollte noch das Gap bei 10390 geschlossen ...

