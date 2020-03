Am Freitag zeigt sich die E.on-Aktie im schwierigen Marktumfeld erneut sehr stabil. Der Versorger ist der einzige Wert im DAX, der im Plus notiert. Nach den überzeugenden Zahlen am Mittwoch und ermutigenden Aussagen zur Dividende sind es nun positive Analystenstimmen, die Schwung verleihen.Besonders optimistisch zeigt sich die britische Großbank HSBC, die die Einstufung für E.on auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,00 Euro bestätigt hat. Auf dem aktuellen Niveau entspricht das 30 Prozent Potenzial. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...