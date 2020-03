STOCKHOLM (dpa-AFX) - Etwa jede zweite bestätigte Infektion mit dem neuartigen Coronavirus sowie zwei Drittel aller damit verbundenen Todesfälle gehen bislang auf Europa zurück. Wie das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) am Freitag auf Twitter mitteilte, wurden bis Donnerstagvormittag weltweit 467 710 Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 nachgewiesen, davon 232 470 in den Ländern der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraums sowie in Großbritannien. Weltweit starben demnach bis zu dem Zeitpunkt 20 947 Menschen an der Covid-19-Erkrankung, darunter 13 692 in Europa.



Deutschland hatte nach Angaben des ECDC hinter Italien (74 386) und Spanien (47 610) die europaweit drittmeisten Infektionen (36 508), im Vergleich zu den anderen Ländern aber deutlich weniger Todesfälle: Während in Italien mehr als 7500 und in Spanien über 3400 Menschen an Covid-19 gestorben seien, seien es in Deutschland bis Donnerstag nur 198 gewesen.