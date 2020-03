Disney Plus hat ersten Zahlen zufolge einen guten Start in Europa hingelegt. Der Videostreaming-Dienst der Walt Disney Company, Disney Plus, ist in Europa am 24. März in Deutschland, Großbritannien, Irland, Österreich, Italien, Spanien und der Schweiz an den Start gegangen. In diesen sieben Märkten wurde die Disney-Plus-App allein am ersten Tag insgesamt fünf Millionen Mal heruntergeladen, berichtet die App-Analyse-Firma App Annie. Disney Plus: Solider Start in ...

