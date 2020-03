Die Aktie des dänischen Insulinherstellers bleibt unter den Analysten beliebt. In dieser Handelswoche stufte die UBS den Wert auf "Buy" nach oben und auch Goldman Sachs bleibt optimistisch für Novo Nordisk. Doch am Freitag verliert die Aktie rund zwei Prozent. Das ist kein Beinbruch, denn der Rücksetzer hat einen Grund.Neben dem ohnehin schwachen Gesamtmarkt sorgt der heutige Dividendenabschlag von 5,35 Dänische Kronen, was in etwa 0,72 Euro entspricht, für die roten Vorzeichen. Am Donnerstag fand ...

