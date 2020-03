DEAG beruft Moritz Schwenkow zum 1. April 2020 in den Vorstand: Der 38-jährige solle in dem Gremium als Chief Ticketing Officer das Ticketing-Geschäft der Gruppe verantworten. "Moritz Schwenkow verfügt über 15 Jahre Erfahrung in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...