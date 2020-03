Der E-Tretroller-Verleiher Lime hat wegen der Coronakrise seinen Dienst in großen Teilen eingestellt, der Umsatz ist daher stark geschrumpft. Laut einem Medienbericht soll das sogar die Zukunft des Unternehmens in Frage stellen. Konkret berichtet Bloomberg, dass Lime in zwölf Wochen zahlungsunfähig sein könnte. Die auf Finanznachrichten spezialisierte Nachrichtenagentur untermauert diese Behauptung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...