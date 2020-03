In Sachen Infektionsrisiken gibt das Robert Koch-Institut (RKI) in Deutschland den Ton an. Das RKI führt unter anderem auch eine Liste der in Deutschland gegen Bakterien und Viren zugelassenen Desinfektionsmittel. Und die aktuelle Liste zählt überraschend wenige Präparate und Hersteller, die für den Kampf gegen Viren zugelassen sind: Lediglich sieben Anbieter sind für viruzide Präparate gelistet.

Hohe Hürden für die Produktion

Dass dies so ist, liegt an den behördlichen Vorgaben: Zum Schutz des Menschen vor übertragbaren Krankheiten dürfen nur Mittel und Verfahren verwendet werden, die vom RKI auf Wirksamkeit und vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) bzw. vom Umweltbundesamt (UBA) auf Unbedenklichkeit für Gesundheit und Umwelt geprüft und in eine vom RKI zu veröffentlichende Liste aufgenommen worden sind.

Bei Desinfektionsmitteln, die im medizinischen Bereich am menschlichen Körper angewendet werden sollen, ist zu beachten, dass diese Präparate ...

Den vollständigen Artikel lesen ...