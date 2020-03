FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Pareto Securities hat Norma Group von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 37 auf 24 Euro gesenkt. Der Spezialist für Verbindungstechnik erscheine in der Corona-Krise robuster als andere Autozulieferer, schrieb Analyst Tim Schuldt in einer am Freitag vorliegenden Studie./ag/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



DE000A1H8BV3

