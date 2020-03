FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Commerzbank hat Traton von nach dem starken Kursrutsch auch ohne Corona-Krise "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Kursziel hob Analyst Demian Flowers in einer am Freitag vorliegenden Studie von 15,00 auf 17,50 Euro an. Im kommenden Jahr erwartet er kräftigen Rückenwind für den Nutzfahrzeughersteller von Nachfrageseite und auch dem Modellzyklus. Die Papiere der VW-Tochter überzeugten absolut und auch relativ zu den Wettbewerbern./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2020 / 16:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2020 / 06:00 / CET



DE000TRAT0N7

