von Peer Leugermann, Euro am SonntagSchließlich seien die Papiere heute noch günstiger. Durch den Corona-Ausbruch sackte die Aktie des Experten für Konstruktionssoftware in der Spitze fast 30 Prozent ab. Dabei hält MuM trotz der Pandemie an seinen Zielen für 2020 fest. Der Umsatz soll um zehn bis zwölf Prozent auf bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...