Kaarst (ots) -- Neuer Online-Dienst bietet 'Schwarzes Brett' für lokale Geschäfte und Dienste- Kostenlose Einträge für Einzelhandel und Gewerbe- Bequeme Eingabe und Aktualisierung von Infotexten Die Kunden sind zurzeit unsicher: wer verkauft überhaupt noch, wer liefert aus oder wer bietet momentan welche Services an. Mit der neuen Online-Plattform lokalos.de können Einzelhändler und Gewerbetreibende ganz schnell und übersichtlich ihren lokalen Kunden diese Info an die Hand geben. "Wir wollen den Menschen helfen und Ihnen eine auf das Wesentliche reduzierte Liste zur Verfügung stellen. Es funktioniert eigentlich wie ein gemeinsames 'Schwarzes Brett': wer hat auf, wer macht Fensterverkauf, wo nutze ich den Lieferservice und wer hat sein Online-Angebot neu eingerichtet", so Thomas Mielke, Betreiber des Non-Profit-Projekts lokalos.de, der mit seiner Firma webandmore den Online-Dienst entwickelt hat. "Wir ersetzen damit schlicht und einfach die zurzeit weit verbreiteten Zettel an der Ladentür, private Facebook-Posts von Freiberuflern und ähnliche Infos. Denn diese Aushänge erreichen nur wenige Kunden, lokalos.de aber ist überall abrufbar."Mit einer Suche nach Ort oder Postleitzahl lassen sich übersichtliche Listen aller lokalen Geschäfte aufrufen. Die Einträge sind kostenlos und können schnell aktualisiert werden. Ein Vorteil in den unsicheren Zeiten der Corona-Pandemie.Der Gedanke hinter lokalos.de ist die Kommune oder das Stadtviertel. "Die 'Lokalos' geben Antworten auf die Fragen, die wir uns als Verbraucher jetzt auch stellen. Hier wollten wir schnell mit einem Online-Angebot helfen und unterscheiden uns damit klar von klassischen Branchenportalen", so Mielke. "Wenn alle mitmachen, schaffen wir gemeinsam eine großartige und nützliche Community. Also schnell nachschauen unter: www.lokalos.de (https://www.lokalos.de)!"Über webandmore - Das Internetsystemhauswebandmore ist eine inhabergeführte Fullservice Internetagentur, die sich seit über 20 Jahren mit Konzeption, Webdesign und Programmierung von Internetauftritten sowie webbasierten Anwendungen befasst. Darüber hinaus bietet webandmore Hosting-Dienstleistungen an. webandmore führt in der Region viele Projekte mit kleinen, mittleren und großen Unternehmen aus den Bereichen Dienstleistung, Handel und Industrie sowie der öffentlichen Hand durch.Pressekontakt:Thomas MielkeE-Mail: info@lokalos.deTelefon: 02131-12583-20Mobil: 0172-2536331webandmore - Das InternetsystemhausRaitz-von-Frenz-Straße 841564 Kaarst-Büttgenhttps://www.webandmore.dehttps://www.lokalos.deOriginal-Content von: webandmore - Das Internetsystemhaus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143073/4558315