Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Norwegen hat Mitte Februar eine Anleihe (ISIN NO0010875230/ WKN A28TXS) in Norwegischen Kronen (NOK) mit Fälligkeit zum 19.08.2030 begeben, so die Börse Stuttgart.Das Emissionsvolumen betrage 20 Milliarden NOK. Die Nominalverzinsung sei mit 1,375 Prozent festgesetzt. Die nächste Zinszahlung sei anteilig für den 19.08.2020 terminiert. Die weiteren Zinszahlungen würden im jährlichen Turnus erfolgen. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspreche 1.000 NOK in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 NOK. S&P vergebe für Norwegen ein AAA Rating. (Bonds Weekly Ausgabe 11 vom 27.03.2020) (27.03.2020/alc/n/a) ...

