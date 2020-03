Pressemitteilung der PCC SE:

PCC aktuell mit hoher Auslastung der Chemieproduktion - Starke Nachfrage nach Rohstoffen für Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Die Duisburger Beteiligungsgesellschaft PCC SE verzeichnet aktuell im Zuge der Coronavirus-Pandemie eine hohe Produktionsauslastung in den Unternehmen ihrer Chemiesparte, der größten Sparte in der PCC-Gruppe. "Bei Rohstoffen für die Herstellung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln läuft die Produktion an den Chemiestandorten der PCC in Polen aufgrund der hohen Nachfrage durch die Coronavirus-Pandemie sogar an der Kapazitätsgrenze", erklärt Ulrike Warnecke, Geschäftsführende Direktorin der PCC SE. Das Konsumgüter-Segment hat die Produktion von antibakteriellen Seifen und desinfizierenden Handreinigern deutlich ausgeweitet und auf Drei-Schicht-Betrieb erhöht.

Der polnische Konsumgüterhersteller PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. (PCC CP Kosmet) startete infolge des gestiegenen Bedarfs angesichts der Covid-19-Ausbreitung die Herstellung zweier neu-zertifizierter Desinfektionsmittel, "Hysepta AntiVirus" und "Hysepta AntiVirus+". Die PCC CP Kosmet bedient ...

