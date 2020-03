München (www.anleihencheck.de) - Für Vontobel ist die Aktie von Walt Disney (ISIN US2546871060/ WKN 855686) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Aktienanleihen von dieser Einschätzung profitieren können.Zu Beginn dieser Woche habe der US-amerikanische Unterhaltungskonzern Walt Disney seinen Streamingdienst Disney+ in Europa gestartet. Neben den Nutzern in den Niederlanden, wo der Dienst schon seit dem Herbst des vergangenen Jahres zur Verfügung stehe, könnten sich jetzt auch Serien- und Spielfilmfans in Deutschland, Österreich, Spanien, Italien, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich über den grenzenlosen Zugriff auf die Unterhaltungspalette aus dem Hause Disney freuen. Vorausgesetzt natürlich, diese seien zum Abschluss eines kostenpflichtigen Abonnements bereit. Freuen hierüber dürfte sich auch der Unterhaltungsgigant selbst, dem seine Einnahmequellen durch den Ausbruch der Corona-Krise reihenweise weggebrochen seien, und der nun endlich wieder mit positiven Schlagzeilen auf sich aufmerksam machen könne. ...

