WASHINGTON (Dow Jones)--Die Ausgaben der US-Verbraucher sind im Februar moderat gestiegen, bevor im März die Epidemie in den USA ihre volle Wucht entfaltet hat. Verglichen mit dem Vormonat stiegen die Ausgaben um 0,2 Prozent, wie das US-Handelsministerium mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Plus von 0,2 Prozent gerechnet. Für Januar wurde das Plus von 0,2 Prozent bestätigt.

Für die Einkommen meldete das Ministerium einen Anstieg von 0,6 Prozent. Volkswirte hatten im Vorfeld eine Zunahme um 0,4 Prozent erwartet. Das für Januar gemeldete Plus von 0,6 Prozent wurde bestätigt.

Das von der US-Notenbank favorisierte Preismaß, der Gesamtindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE), stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent. Auf Jahressicht erhöhte sich der Index um 1,8 Prozent. Die Fed strebt eine Inflation von 2 Prozent an. In der Kernrate ohne die Komponenten Nahrung und Energie stieg der Index um 0,2 Prozent auf Monats- und 1,8 Prozent auf Jahressicht.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/jhe

(END) Dow Jones Newswires

March 27, 2020 08:41 ET (12:41 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.