Zwar ist Barrick Gold in Sachen Produktion aktuell nur die Nummer zwei hinter Branchenprimus Newmont Goldcorp Doch der Konzern selbst sieht sich vor einer glänzenden Zukunft. Der Konzern stellt dabei vor allem auf eine stabile Produktion von fünf Millionen Unzen Gold pro Jahr ab und auf einen "signifikanten freien Cashflow". Vor allem ein Asset ist nach Ansicht von Barrick-CEO Mark Bristow das Fundament für eine starke Entwicklung in den kommenden Jahren.Mark Bristow sieht in Nevada Gold Mines, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...