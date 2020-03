Nicht nur die Automobilbranche und die Bekleidungsindustrie können in Zeiten der Coronakrise helfen, auch Digitalkonzerne können einen Beitrag leisten. So auch Verily, der Healthcare-Technologie-Arm von Alphabet. Mit rund 1.000 Freiwilligen aus dem Google-Mutterkonzern werden mittlerweile eigene COVID-19-Test-Stationen in Kalifornien betrieben. Dabei ist das Engagement bitter nötig. In den USA explodieren die COVID-19-Fallzahlen. Die USA haben laut den Erhebungen der Johns-Hopkins-Universität mittlerweile ...

Den vollständigen Artikel lesen ...