Wien (www.fondscheck.de) - Die Konsolidierung in der Fondsbranche erfährt einen neuen Schub, so die Experten von "FONDS professionell".Mitte Februar habe Franklin Templeton angekündigt, den Mitbewerber Legg Mason kaufen zu wollen. Der Fondskonzern aus San Mateo in Kalifornien biete 4,5 Milliarden Dollar und die Übernahme von zwei Milliarden Dollar Schulden, um den Rivalen aus Baltimore zu schlucken. Dieser agiere als Dachgesellschaft für relativ autarke Asset Manager. Mit dem Zusammenschluss entstehe ein Investmentriese mit einem verwalteten Vermögen von fast 1,5 Billionen Dollar - das sei der Stand bei Verkündung der Übernahme gewesen. ...

