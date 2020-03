Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Wall Street muss heute dem Tempo der vergangenen Tage Tribut zollen. Der Dow Jones und die anderen großen Indizes gerieten schon vorbörslich massiv unter Druck. Bei den Einzelthemen geht es heute um Volkswagen, Infineon und ProSiebenSat.1. Marco Uome kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.