=== M O N T A G, 30. März 2020 *** 07:00 DE/Leoni AG, ausführliches Jahresergebnis (10:30 BI-PK per Webcast), Nürnberg 07:00 DE/Biotest AG, ausführliches Jahresergebnis, Dreieich 07:00 DE/Grammer AG, ausführliches Jahresergebnis, Amberg *** 07:05 DE/Ströer SE & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis, Köln 07:15 DE/Indus Holding AG, ausführliches Jahresergebnis, Bergisch Gladbach 07:30 DE/RIB Software SE, ausführliches Jahresergebnis, Stuttgart 08:00 DE/secunet Security Networks AG, ausführliches Jahresergebnis, Essen *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen März *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise März (vorläufig) 09:15 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Jahresergebnis, Stuttgart 09:30 DE/Elringklinger AG, Webkonferenz zum Jahresergebnis, Stuttgart *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen März *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen März *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 DE/Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, virtuelle PK zu Sondergutachten zur wirtschaftlichen Entwicklung vor dem Hintergrund der Coronavirus-Pandemie, Wiesbaden *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung März 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone März 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:00 DE/Verbraucherpreise März (vorläufig) *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** - DE/Stellenindex BA-X März *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg März - DE/Kabinett, Beratungen zu Corona-Krise, Berlin - US/Ergebnis der Vorwahlen für die Präsidentschaftskandidatur im Außengebiet Puerto Rico D I E N S T A G, 31. März 2020 *** 01:50 JP/Industrieproduktion Februar *** 03:00 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP) März *** 07:00 DE/Varta AG, ausführliches Jahresergebnis, Ellwangen *** 07:00 DE/Nemetschek SE, ausführliches Jahresergebnis, München 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Flughafen Frankfurt 13. Kalenderwoche, Frankfurt 07:00 DE/Adler Real Estate AG, Jahresergebnis, Berlin 07:00 DE/Ado Properties SA, Jahresergebnis, Berlin 07:00 DE/TLG Immobilien AG, ausführliches Jahresergebnis, Berlin 07:30 DE/Schaltbau Holding AG, ausführliches Jahresergebnis, München 07:30 DE/Tele Columbus AG, ausführliches Jahresergebnis, Berlin *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Februar 08:00 DE/PNE AG, Jahresergebnis, Cuxhaven *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Februar *** 08:45 FR/Verbraucherpreise März (vorläufig) 08:50 DE/Eckert & Ziegler AG, ausführliches Jahresergebnis, Berlin *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten März *** 10:30 GB/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 IT/Verbraucherpreise März (vorläufig) *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone März (Vorabschätzung) *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:30 EU/EZB, Zuteilung LTRO 14:00 DE/Bundesarbeitsminister Heil und BA-Chef Scheele, PK zur Lage am deutschen Arbeitsmarkt, Berlin *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago März *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens März 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - DE/Tom Tailor Holding SE, Jahresergebnis, Hamburg - CA/Blackberry Ltd, Ergebnis 4Q (nach Börsenschluss), Waterloo M I T T W O C H, 1. April 2020 *** 01:50 JP/BoJ, Tankan-Bericht mit Diffusionsindex zur Wirtschaftsstimmung 1Q *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Caixin März *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Februar 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone März (2. Veröffentlichung) *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März (2. Veröffentlichung) *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Februar 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht März *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit März (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/Bauausgaben Februar *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe März *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) D O N N E R S T A G, 2. April 2020 *** 06:55 DE/Hella GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 9 Monate, Lippstadt 06:55 DE/Stratec SE, Jahresergebnis, Birkenfeld *** 07:00 DE/Grenke AG, Neugeschäft und Deckungsbeitrag 1Q, Baden-Baden 07:00 DE/Voltabox AG, Jahresergebnis, Delbrück 07:30 DE/Edag Engineering Group AG, Jahresergebnis, Wiesbaden *** 08:00 DE/Rocket Internet SE, Jahresergebnis, Berlin *** 08:30 CH/Verbraucherpreise März *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Februar *** 13:00 US/Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 2Q, Deerfield *** 14:30 US/Handelsbilanz Februar *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Februar *** - DE/Ifo, Istat, KOF der ETH, gemeinsame Konjunkturprognose Eurozone - DE/Kabinett, Beratungen zu Corona-Krise, Berlin F R E I T A G, 3. April 2020 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Caixin März *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, ausführliches Ergebnis 1Q, Stockholm 09:00 DE/Commerzbank AG, Konjunktur-PG mit Chefvolkswirt Krämer, Frankfurt *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März (2. Veröffentlichung) *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Februar *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone März (2. Veröffentlichung) *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März (2. Veröffentlichung) *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Februar 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten März *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit März (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe März - EU/Ratingüberprüfungen für Deutschland (S&P), Frankreich (S&P), Weißrussland (S&P), Island (Moody's), Slowenien (Moody's), Belgien (Fitch), Zypern (Fitch) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

March 27, 2020 09:47 ET (13:47 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.