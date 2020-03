FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Analysehaus Pareto Securities sieht in der gegenwärtigen Krise im Autozuliefersektor einen stabilen Anker in der Norma Group . Analyst Tim Schuldt stufte die Papiere in einer am Freitag vorliegenden Studie von "Hold" auf "Buy" hoch, auch wenn er das Kursziel nach dem Corona-Börsencrash und infolge der vorgelegten Jahreszahlen von 37 auf 24 Euro reduzierte.



Mit vergleichsweise hohen Margen erscheine der Spezialist für Verbindungstechnik in der Krise robuster als andere Autozulieferer, schrieb der Experte. Der jüngste Kursrutsch biete eine Kaufgelegenheit. Vor der Ausbreitung des Virus in Europa wurden die Papiere noch bei 37 Euro gehandelt, im Krisentief waren sie zuletzt mit 14,38 Euro 60 Prozent weniger wert.



Norma schrecke wegen der Virus-Krise davor zurück, für 2020 konkrete Ziele zu formulieren. Stattdessen habe es Aussagen gegeben, wo der Konzern wohl ohne die Virus-Krise landen würde - mit Projektionen, die ihn durchaus zufrieden gestellt hätten. Der Analyst kürzte nun für Norma in diesem Jahr seine Annahme für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) um 19 Prozent.



Entsprechend der Einstufung "Buy" rechnen die Analysten von Pareto mit einer Gesamtrendite der Aktie in den kommenden zwölf Monaten von mehr als 10 Prozent./tih/ajx/jha/



Analysierendes Institut Pareto.



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



DE000A1H8BV3

