DGAP-News: Axel Springer SE / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Axel Springer SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 22.04.2020 in Axel-Springer-Passage, Markgrafenstraße 19a, 10969 Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2020-03-27 / 15:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Axel Springer SE Berlin ISIN DE0005501357 / WKN 550135 ISIN DE000A254W03 / WKN A254W0 ISIN DE0005754238 / WKN 575423 ISIN DE000A254WZ4 / WKN A254WZ Absage der am 16. März 2020 im Bundesanzeiger für den 22. April 2020 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung der Axel Springer SE Der Vorstand der Axel Springer SE hat beschlossen, die für den 22. April 2020 einberufene ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft abzusagen. Die ordentliche Hauptversammlung soll nunmehr voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Juni 2020 stattfinden. Berlin, im März 2020 *Axel Springer SE* _Der Vorstand_ 2020-03-27 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Axel Springer SE Axel-Springer-Straße 65 10888 Berlin Deutschland E-Mail: ir@axelspringer.de Internet: https://www.axelspringer.com/de/event/hauptversammlung-2020 ISIN: DE0005501357, DE000A254W03, DE0005754238, DE000A254WZ4 WKN: 550135, A254W0, 575423, A254WZ Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1009599 2020-03-27

(END) Dow Jones Newswires

March 27, 2020 10:05 ET (14:05 GMT)