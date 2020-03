Heute teilte Saudi-Arabien mit, dass es bislang keinen Kontakt zwischen den Energieministern des Scheichtums am Gold und Russlands gegeben habe bezüglich der Frage, ob neue Mitglieder in die OPEC+ aufgenommen werden sollten. Ebenso wurden Diskussionen verneint, die auf ein gemeinsames Vorgehen Russlands und Saudi-Arabiens auf dem Weltölmarkt abzielen.Damit reagierte Saudi-Arabien auf eine Aussage des stellvertretenden russischen Ölministers Pavel Sorokin, dass die OPEC+ alleine das Gleichgewicht am Ölmarkt nicht wiederherstellen könne. Er sagte auch, dass man in Kontakt mit Saudi-Arabien und einer Zahl weiterer Länder stehe, um über die Möglichkeit zu sprechen, die Anzahl der Teilnehmerstaaten an OPEC+ zu erhöhen. Denn wenn es ein globales Problem sei, so Sorokin, dann sollten auch viele andere Staaten an der Herstellung des Gleichgewichts daran teilnehmen.

