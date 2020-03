BERLIN (Dow Jones)--Der Chef der Evonik Industries AG, Christian Kullmann, ist mit sofortiger Wirkung zum neuen Präsidenten des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI) ernannt worden. Er tritt die Nachfolge von Hans Van Bylen an, wie der Verband am Freitag mitteilte. Angesichts der Corona-Epidemie seien beide Beschlüsse vom Präsidium schriftlich getroffen worden. Die Nachwahlen durch die Mitgliederversammlung sind für September 2020 in Düsseldorf geplant.

"Die Corona-Epidemie ist ein Einschnitt und eine Bewährungsprobe für unser Land und für uns alle", sagte Kullmann. "In dieser Ausnahmesituation setzen unsere Unternehmen alles daran, die Bevölkerung und das Gesundheitssystem mit medizinischen Gütern zu versorgen - ohne gewinnorientierte Überlegungen." Es gehe darum, Arbeitsplätze zu sichern und die Wirtschaft zu stabilisieren, insbesondere den Mittelstand, so Kullmann.

Der 51-jährige Wirtschaftshistoriker war 2003 von der Dresdner Bank zur RAG AG nach Essen gewechselt. Aus dem Zusammenschluss der RAG mit der Degussa AG entstand 2007 die Evonik Industries AG, in deren Vorstand er 2014 berufen wurde. Drei Jahre später übernahm er dort den Vorsitz.

March 27, 2020 11:02 ET (15:02 GMT)

