DGAP-Media / 2020-03-27 / 16:34 *Und Übrigens, am 27.03.2020 *_dpDe_ *Die Corona - Krise ist menschengemacht! Das Virus nicht!* *Was haben 1918, 1945, 1990 und 2020 gemeinsam?* *Sie sind jeweils Jahre des Endes und des Anfangs* *1918 Ende des Kaiserreiches* *1945 Ende des Faschismus* *1990 Ende der Teilungen* Mit dem Ende des Kommunismus und der Planwirtschaft *2020 Ende der Illusionen* *des Kapitalismus und des freien Marktes* *der materiellen Globalisierung* *von Diktaturen * *von ungeschützten Parteiendemokratien* *der Abschottung und dem Nationalismus* *der selbstgemalten Feinbilder* *des ungehemmten Verbrauches* *des Mengenwachstums* *des Technikglaubens* *der Generationenspaltung* *2020* *Anfang der Zukunft* Das Modell der _regio - globalen Gesellschaft_ *Die gemeinsame Organisation eines zufriedenen Lebens auf unserer Mutter Erde - und nirgendwo anders! * Oberursel/Ts,.27.03.2020 Demokratie schützen und Zukunft gestalten, das ist unsere Aufgabe, unser Anspruch! direkte parlamentarische Demokratie e. V.

