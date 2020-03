Schlägt hier die Corona-Krise durch? Glänzte das Wirecard-Forum meist mit circa 2.000 Beiträgen, waren es in den vergangenen sieben Tagen nicht mal 1.000. Allerdings reicht es noch für den Platz an der Sonne der meistdiskutierten Foren. Ebenfalls einen Medaillenplatz hat sich die Aktie von Tesla ergattert. Die Aktie von Wirecard konnte sich in dieser Woche ein wenig erholen und hangelte sich in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...